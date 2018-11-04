Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о своем вынужденном отпуске

Екатерина Андреева заявила, что Африка - это место для восстановления сил и «полной перезагрузки». Теледива обнародовала ролик, на котором она запечатлела местный туалет. По ее словам, она ожидала увидеть в «дикой саване» вырытую ямку, однако ее ожидала весьма просторная и «симпатичная» уборная. Также на видео звезда показала природу Танзании. Екатерина Андреева рассказала, что сначала их встретили в Африке «рикки-тикки-тави» и зебры, которые паслись семьями на лугу. В конце ролика ведущая обещала, что периодически будет рассказывать поклонникам о своих приключениях на отдыхе.Пост в течение двух часов собрал около 16 тысяч одобрительных лайков и более 100 комментариев. Фанаты стали благодарить свою любимицу за интересное видео, заявив, что с нетерпением будут ждать продолжения.