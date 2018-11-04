АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о своем вынужденном отпуске

Екатерина Андреева в своем микроблоге Instagram сообщила фанатам, что решила посетить Африку вместе с супругом. Оказалось, что Первый канал отправил ведущую в вынужденный отпуск из-за 12 оставшихся с лета дней.
Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о своем вынужденном отпуске


Екатерина Андреева заявила, что Африка - это место для восстановления сил и «полной перезагрузки». Теледива обнародовала ролик, на котором она запечатлела местный туалет. По ее словам, она ожидала увидеть в «дикой саване» вырытую ямку, однако ее ожидала весьма просторная и «симпатичная» уборная. Также на видео звезда показала природу Танзании. Екатерина Андреева рассказала, что сначала их встретили в Африке «рикки-тикки-тави» и зебры, которые паслись семьями на лугу. В конце ролика ведущая обещала, что периодически будет рассказывать поклонникам о своих приключениях на отдыхе.

Пост в течение двух часов собрал около 16 тысяч одобрительных лайков и более 100 комментариев. Фанаты стали благодарить свою любимицу за интересное видео, заявив, что с нетерпением будут ждать продолжения.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты протестировали дактилоскопические
Владимир Путин назвал патриотизм российских
Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о
Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП
В Польше была зафиксирована вспышка кори
Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED
Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне
Алла Пугачева в архивном видеоролике поделилась
Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана
Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет
Леонид Агутин порадовал поклонников образом
Супруга Дмитрия Диброва перестала скрывать свою
Виктория Дайнеко призывает пользователей
Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи
Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических
Поклонники раскритиковали Ани Лорак за вульгарный
Анна Седокова в Instagram рассказала назойливым
Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле
Любовь Казарновская поделилась секретом
Харламов посвятил свой 1000 пост в Instagram
Домовой из Карачаево-Черкессии оказался жителем
Медведев поздравил жителей России с Днем
В небе над Флоренцией очевидцы зафиксировали НЛО
Учёные: Собаки способны обнаружить у человека
В Якутии придумали, как уменьшить стоимость
В Сети опубликовали шпионские фото грузового авто
Наталья Подольская в Instagram показала фото
Просмотреть все новости