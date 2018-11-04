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Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана за отсутствие «кубиков» на животе

Известный российский певец Дима Билан опубликовал в личном блоге Instagram короткий видеоролик, где он позирует для фотосессии. Поклонники раскритиковали артиста за отсутствие «кубиков» на животе.
Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана за отсутствие «кубиков» на животе

Не так давно Дима Билан поделился с читателями своего блога в соцсети Instagram видео, на котором показал торс. Под постом он написал, что это отрывок из предпродакшна.

Подписчики на аккаунт певца были разочарованы его внешним видом и отметили, что он скорее опозорился, чем привлек к себе внимание. Некоторые поспешили спросить у кумира, куда исчезли его «кубики» пресса. Хотя недавно Билану многие поклонники советовала больше кушать, волнуясь о его излишней худобе, которая граничила с анорексией, сейчас их мнение изменилось.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

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