Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана за отсутствие «кубиков» на животе

Не так давно Дима Билан поделился с читателями своего блога в соцсети Instagram видео, на котором показал торс. Под постом он написал, что это отрывок из предпродакшна.Подписчики на аккаунт певца были разочарованы его внешним видом и отметили, что он скорее опозорился, чем привлек к себе внимание. Некоторые поспешили спросить у кумира, куда исчезли его «кубики» пресса. Хотя недавно Билану многие поклонники советовала больше кушать, волнуясь о его излишней худобе, которая граничила с анорексией, сейчас их мнение изменилось.