Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана за отсутствие «кубиков» на животе
Известный российский певец Дима Билан опубликовал в личном блоге Instagram короткий видеоролик, где он позирует для фотосессии. Поклонники раскритиковали артиста за отсутствие «кубиков» на животе.
Не так давно Дима Билан поделился с читателями своего блога в соцсети Instagram видео, на котором показал торс. Под постом он написал, что это отрывок из предпродакшна.
Подписчики на аккаунт певца были разочарованы его внешним видом и отметили, что он скорее опозорился, чем привлек к себе внимание. Некоторые поспешили спросить у кумира, куда исчезли его «кубики» пресса. Хотя недавно Билану многие поклонники советовала больше кушать, волнуясь о его излишней худобе, которая граничила с анорексией, сейчас их мнение изменилось.
Не так давно Дима Билан поделился с читателями своего блога в соцсети Instagram видео, на котором показал торс. Под постом он написал, что это отрывок из предпродакшна.
Подписчики на аккаунт певца были разочарованы его внешним видом и отметили, что он скорее опозорился, чем привлек к себе внимание. Некоторые поспешили спросить у кумира, куда исчезли его «кубики» пресса. Хотя недавно Билану многие поклонники советовала больше кушать, волнуясь о его излишней худобе, которая граничила с анорексией, сейчас их мнение изменилось.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00