Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет учиться в южнокорейском ВУЗе





В семье голливудских знаменитостей воспитываются 6 детей, трое из них являются артистам родными, а троих они усыновили.Мэддокс из Камбоджи стал первым приемным ребенком Анджелины Джоли. Она познакомилась с ним в 2002 году во время съемок кинокартины о странах третьего мира. Мальчик был сиротой и жил в приюте. Тогда актриса и Билли Боб Торнтон, ее муж на тот момент, приняли решение усыновить ребенка. Когда пара развелась, Анджелина Джоли оформила единоличную опеку. Впоследствии Мэддокса усыновил Брэд Питт.Сейчас Мэддоксу уже 17 лет, он оканчивает среднюю школу и проявляет интерес к изучению корейского языка. Это стало причиной того, что юноша пожелал продолжить образование в одном из университетов Южной Кореи, где у него появится возможность более углубленно изучать язык. Звездная мама оказывает поддержку сыну в этом стремлении. Они уже занялись поиском подходящего ВУЗа и отправились для этого в Южную Корею.В настоящее время Мэддокс хочет посетить все крупные университетские городки в Сеуле. Кроме того, в окружении семьи артистов говорят, что 14-летний Пакс, их приемный сын из Вьетнама, в дальнейшем также желает учиться вместе с братом в этой азиатской стране.