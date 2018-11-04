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Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет учиться в южнокорейском ВУЗе

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс планирует в скором времени покинуть родительский дом, чтобы получить высшее образование в одном из ВУЗов Южной Кореи. Такая информация появилась в средствах массовой информации.
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет учиться в южнокорейском ВУЗе

В семье голливудских знаменитостей воспитываются 6 детей, трое из них являются артистам родными, а троих они усыновили.

Мэддокс из Камбоджи стал первым приемным ребенком Анджелины Джоли. Она познакомилась с ним в 2002 году во время съемок кинокартины о странах третьего мира. Мальчик был сиротой и жил в приюте. Тогда актриса и Билли Боб Торнтон, ее муж на тот момент, приняли решение усыновить ребенка. Когда пара развелась, Анджелина Джоли оформила единоличную опеку. Впоследствии Мэддокса усыновил Брэд Питт.

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет учиться в южнокорейском ВУЗе

Сейчас Мэддоксу уже 17 лет, он оканчивает среднюю школу и проявляет интерес к изучению корейского языка. Это стало причиной того, что юноша пожелал продолжить образование в одном из университетов Южной Кореи, где у него появится возможность более углубленно изучать язык. Звездная мама оказывает поддержку сыну в этом стремлении. Они уже занялись поиском подходящего ВУЗа и отправились для этого в Южную Корею.

В настоящее время Мэддокс хочет посетить все крупные университетские городки в Сеуле. Кроме того, в окружении семьи артистов говорят, что 14-летний Пакс, их приемный сын из Вьетнама, в дальнейшем также желает учиться вместе с братом в этой азиатской стране.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:46

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