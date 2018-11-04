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Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила поклонников в Instagram

Ирина Дубцова опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в дерзком кожаном наряде. Поклонники отметили великолепную фигуру певицы и прозвали её «русской Ким Кардашьян».
Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила поклонников в Instagram

Накануне в социальной сети 36-летняя Ирина Дубцова показала снимок, на нём она позирует в довольно смелом костюме чёрного цвета, при этом певица сидит, раскинувшись на стуле, закинув ногу на ногу. Дополняют образ сапоги на высокой платформе в тон костюму. Кожаный облегающий наряд очень впечатлил подписчиков звезды.

Большинство фанатов предположили, что в такой одежде звезда праздновала Хэллоуин. В комментариях пользователи оставили много комплиментов, а некоторые позволили непристойные высказывания в адрес Ирины Дубцовой. На данный момент публикация набрала более 33 тысяч «лайков».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 17:33

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