Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила поклонников в Instagram

Накануне в социальной сети 36-летняя Ирина Дубцова показала снимок, на нём она позирует в довольно смелом костюме чёрного цвета, при этом певица сидит, раскинувшись на стуле, закинув ногу на ногу. Дополняют образ сапоги на высокой платформе в тон костюму. Кожаный облегающий наряд очень впечатлил подписчиков звезды.Большинство фанатов предположили, что в такой одежде звезда праздновала Хэллоуин. В комментариях пользователи оставили много комплиментов, а некоторые позволили непристойные высказывания в адрес Ирины Дубцовой. На данный момент публикация набрала более 33 тысяч «лайков».