Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев России"
Владимир Путин побывал на выставке "Сокровища музеев России". Главу России сопровождал патриарх Московский, а также всея Руси Кирилл.
Российский президент в начале экскурсии осмотрел икону Божией Матери, под названием "Умиление". Она была написана с Владимирской иконы в 1521 году. Данная икона прославилась во время Ливонской войны. В то время польско-литовская армия в количестве 100 000 человек не смогла за 5 месяцев взять Псков. Владимир Путин потом побывал в зале "Иконопись 17-19 веков". Второй зал выставки был посвящён живописи 19-20 столетия. Там были представлены полотна Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Поленова, Кустодиева, а также прочих художников. В зале искусств 18 столетия находились портреты императоров, представителей знатных боярских родов и церкви. Имеется также зал, который посвящён искусству начала 20 столетия, а также периоду 1920 - 1990 годов. Посетители выставки всего смогут увидеть около 280 экспонатов.
Ранее передавалось, что Владимир Путин в День народного единства назвал патриотизм граждан Российской Федерации «стержнем генетической памяти».
Российский президент в начале экскурсии осмотрел икону Божией Матери, под названием "Умиление". Она была написана с Владимирской иконы в 1521 году. Данная икона прославилась во время Ливонской войны. В то время польско-литовская армия в количестве 100 000 человек не смогла за 5 месяцев взять Псков. Владимир Путин потом побывал в зале "Иконопись 17-19 веков". Второй зал выставки был посвящён живописи 19-20 столетия. Там были представлены полотна Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Поленова, Кустодиева, а также прочих художников. В зале искусств 18 столетия находились портреты императоров, представителей знатных боярских родов и церкви. Имеется также зал, который посвящён искусству начала 20 столетия, а также периоду 1920 - 1990 годов. Посетители выставки всего смогут увидеть около 280 экспонатов.
Ранее передавалось, что Владимир Путин в День народного единства назвал патриотизм граждан Российской Федерации «стержнем генетической памяти».
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:44