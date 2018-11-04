Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки из-за беременности Меган Маркл

Интересное положение Меган Маркл обязывает пару придерживаться определенных правил, чтобы обезопасить будущую маму и наследника. Таким образом, супруге принца Гарри в обязательном порядке нужно носить клатч, с его помощью ей удастся избежать лишних контактов и рукопожатия с большим количеством людей. Также это поможет ей не прослыть высокомерной и бестактной особой. Есть еще несколько запретов, например, больше не давать автографы, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ее подписью в корыстных целях, не фотографироваться, и не обниматься с людьми из толпы.Как известно, у Меган Маркл существует конфликт с семьей, в частности, с отцом Томасом Марклом, который не хочет признавать новый статус дочери. Его поведение может стать причиной стресса герцогини Сассекской. Во избежание негативных последствий для наследника королевской фамилии и его матери принц Чарльз принял решение вести переговоры со скандальным отцом своей невестки.