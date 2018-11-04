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Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки из-за беременности Меган Маркл

Из-за беременности герцогини Сассекской принц Гарри принял решение изменить свои привычки. Однако, ограничивать себя во многих вещах паре пришлось вместе. Медики рекомендуют Меган Маркл избегать стресса, но ее отец своим поведением не дает такой возможности.
Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки из-за беременности Меган Маркл

Интересное положение Меган Маркл обязывает пару придерживаться определенных правил, чтобы обезопасить будущую маму и наследника. Таким образом, супруге принца Гарри в обязательном порядке нужно носить клатч, с его помощью ей удастся избежать лишних контактов и рукопожатия с большим количеством людей. Также это поможет ей не прослыть высокомерной и бестактной особой. Есть еще несколько запретов, например, больше не давать автографы, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ее подписью в корыстных целях, не фотографироваться, и не обниматься с людьми из толпы.

Как известно, у Меган Маркл существует конфликт с семьей, в частности, с отцом Томасом Марклом, который не хочет признавать новый статус дочери. Его поведение может стать причиной стресса герцогини Сассекской. Во избежание негативных последствий для наследника королевской фамилии и его матери принц Чарльз принял решение вести переговоры со скандальным отцом своей невестки.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:52

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