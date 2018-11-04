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Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED

Компания LG продала 3 миллиона телевизоров с технологией OLED. На достижение данного числа было потрачено 6 лет.

Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED


Отмечается, что сперва телевизоры с технологией OLED продавались достаточно плохо. За первый год продаж было реализовано всего 3600 экземпляров, что достаточно мало. Тем не менее, с 2013 года количество проданных моделей стало расти огромными темпами, в связи с чем, количество производимых телевизоров увеличилось в соответствие спросу. Отмечается, что в июне данная модель стала продаваться лучше, благодаря тому, что увеличение спроса на OLED сыграло свою роль в достаточно существенном снижении цен.

Также аналитики утверждают, что именно компания LG первая начала массовое производство телевизоров OLED в 2013 году, когда все остальные крупные производители и не думали об этом. Сейчас, благодаря колоссальному успеху компании, этим занимаются Panasonic, Loewe, Philips и другие.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:11

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