Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED





Отмечается, что сперва телевизоры с технологией OLED продавались достаточно плохо. За первый год продаж было реализовано всего 3600 экземпляров, что достаточно мало. Тем не менее, с 2013 года количество проданных моделей стало расти огромными темпами, в связи с чем, количество производимых телевизоров увеличилось в соответствие спросу. Отмечается, что в июне данная модель стала продаваться лучше, благодаря тому, что увеличение спроса на OLED сыграло свою роль в достаточно существенном снижении цен.Также аналитики утверждают, что именно компания LG первая начала массовое производство телевизоров OLED в 2013 году, когда все остальные крупные производители и не думали об этом. Сейчас, благодаря колоссальному успеху компании, этим занимаются Panasonic, Loewe, Philips и другие.