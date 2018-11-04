Виктория Дайнеко призывает пользователей Instagram не писать грустные посты к красивым снимкам

Виктория Дайнеко озадачила пользователей социальных сетей, призывая их не писать грустные посты под красивыми фотографиями. Певицу при виде подобных публикаций терзают противоречия, ставить отметку «мне нравится» или нет, вроде фото красивое, а слова очень печальные. Большинство подписчиков согласились с артисткой, в комментариях они отметили, что иногда у них тоже возникает подобное чувство.Однако некоторые не видят в этом особой проблемы, поскольку они не машинально относятся к общению в Сети, просто вместо привычных «лайков» пишут комментарии. Таким образом, пост не остаётся незамеченным, а также человек получает ответ от пользователей.