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Леонид Агутин порадовал поклонников образом клоуна на фото в Instagram

Поклонники певца были рады увидеть новое фото в Instagram, посвященное Международному Дню Мужчин. Леонид Агутин позировал перед камерой в образе клоуна, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Леонид Агутин порадовал поклонников образом клоуна на фото в Instagram


Интересный кадр, на котором запечатлены музыкант с актёром Фёдором Добронравовым в костюмах клоунов, поднял настроение всем подписчикам. Также в комментариях женская половина высказывает комплименты в адрес певца, они восхищены не только весёлым сюжетом, но словами Леонида Агутина.

Исполнитель отметил, что благодарит всех представительниц слабого пола за поздравления, а также смущен таким вниманием, потому что привык поздравлять их сам. Затем знаменитость продолжил мысль, намекнув женщинам, что мужчины ждут от них тепла и любви, обращая внимание на красоту и изящную слабость. Некоторые пользователи шутливо добавили, что милым дамам осталось только "положить свою жизнь к нашим ногам".



 
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ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 16:35

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