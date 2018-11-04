Супруга Дмитрия Диброва перестала скрывать свою беременность
Стало известно, что Дмитрий Дибров – ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером», станет отцом в шестой раз. 29-летняя Полина Диброва перестала скрывать свою беременность.
Фанаты активно поздравляют звездное семейство с очередным прибавлением. Ранее супруга ведущего всячески скрывала свою беременность. Однако на днях она посетила премьеру ленты “Богемная рапсодия”, где появилась в свободном наряде. У Дмитрия Диброва этот малыш станет шестым ребенком. У телеведущего от предыдущих браков есть взрослые дети — 29-летняя дочка Лада и 34-летний сын Денис. Находясь в браке с Полиной Дибровой, он растит 3 сыновей — 3-летнего Илью, 4-хлетнего Федора и 8-летнего Александра.
Также сообщается, что Мерьем Узерли - звезда “Великолепного века” обнародовала в соцсети снимок с Мальдив на фоне океана, продемонстрировав фолловерам свою идеальную фигуру в купальнике.
Фанаты активно поздравляют звездное семейство с очередным прибавлением. Ранее супруга ведущего всячески скрывала свою беременность. Однако на днях она посетила премьеру ленты “Богемная рапсодия”, где появилась в свободном наряде. У Дмитрия Диброва этот малыш станет шестым ребенком. У телеведущего от предыдущих браков есть взрослые дети — 29-летняя дочка Лада и 34-летний сын Денис. Находясь в браке с Полиной Дибровой, он растит 3 сыновей — 3-летнего Илью, 4-хлетнего Федора и 8-летнего Александра.
Также сообщается, что Мерьем Узерли - звезда “Великолепного века” обнародовала в соцсети снимок с Мальдив на фоне океана, продемонстрировав фолловерам свою идеальную фигуру в купальнике.