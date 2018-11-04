«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи «Кто хочет стать миллионером»





Знаменитые КВН-щики попытали счастье в игре, Вячеслав Мясников отвечал на вопросы с Андреем Рожковым и выиграли 100 тысяч рублей. Артисты на четвёртом вопросе чуть не провалились, однако они воспользовались подсказкой «помощь зала» и продолжили игру. Юмористы много шутили, а Мясников ещё и спел. Также он выбрал нетривиальный способ ответа, тыкая пальцем в предложенные варианты. Проиграли они на вопросе об этимологии слова «дезабилье».Дмитрий Соколов сыграл в тандеме с Максимом Киселевым – капитаном команды КВН «Триод и диод», им удалось заработать более 200 тысяч рублей. Они использовали все подсказки, после чего забрали выигрыш.