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«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи «Кто хочет стать миллионером»

Представители «Уральских пельменей» выиграли в передаче «Кто хочет стать миллионером» 300 тысяч рублей. В шоу принимали участие Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков.
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи «Кто хочет стать миллионером»

Знаменитые КВН-щики попытали счастье в игре, Вячеслав Мясников отвечал на вопросы с Андреем Рожковым и выиграли 100 тысяч рублей. Артисты на четвёртом вопросе чуть не провалились, однако они воспользовались подсказкой «помощь зала» и продолжили игру. Юмористы много шутили, а Мясников ещё и спел. Также он выбрал нетривиальный способ ответа, тыкая пальцем в предложенные варианты. Проиграли они на вопросе об этимологии слова «дезабилье».

Дмитрий Соколов сыграл в тандеме с Максимом Киселевым – капитаном команды КВН «Триод и диод», им удалось заработать более 200 тысяч рублей. Они использовали все подсказки, после чего забрали выигрыш.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:54

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