Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических рейтингов ленты "Крымский мост. Сделано с любовью!" являются боты
В Сети появилась информация, что причиной катастрофических рейтингов новой ленты "Крымский мост. Сделано с любовью!" режиссёра Тиграна Кеосаяна, являются боты. Кинолента вышла 1 ноября.
Баллы кинопремьеры были опущены на страницах сайта "Кинопоиск" из 10 до 2,6. Это является очень низким результатом. Стоит отметить, что неудачные во всех смыслах ленты опускаются обычно до 4 баллов. Из 1300 голосов, которые были отданы на портале "Кинопоиск" за этот фильм, более тысячи поставили только 1 бал. Эксперты в сфере информационных технологий отметили, что большую часть из данных аккаунтов создали после премьеры ленты. Обладатели данных аккаунтов не отдавали голоса за другие картины. В данном случае налицо спланированная акция, направленная на обрушение рейтингов картины "Крымский мост". Наряду с этим у большинства проголосовавших не было картинок в профайле, имена состояли из набора цифр и букв. Это может свидетельствовать, что данные аккаунты являются ботами.
Тигран Кеосаян комментируя произошедшее заявил, что за этим, скорее всего, стоят "больные люди", а еще это вызывает сожаление, грусть, а также улыбку. По мнению режиссера, нужно чтобы сайты, которые организуют такого рода опросы, а также выставляют рейтинги, обеспечивали защиту от подобных акций. Лента, снятая по сценарию Маргариты Симоньян, являющейся супругой Тиграна Кеосаяна, заявлена как романтическая комедия. Она рассказывает про историю любви во времена строительства крымского моста в Керчи.
Накануне появилась информация, что челябинский силач Эльбрус Нигматуллин в Крыму смог установить новый рекорд.
Баллы кинопремьеры были опущены на страницах сайта "Кинопоиск" из 10 до 2,6. Это является очень низким результатом. Стоит отметить, что неудачные во всех смыслах ленты опускаются обычно до 4 баллов. Из 1300 голосов, которые были отданы на портале "Кинопоиск" за этот фильм, более тысячи поставили только 1 бал. Эксперты в сфере информационных технологий отметили, что большую часть из данных аккаунтов создали после премьеры ленты. Обладатели данных аккаунтов не отдавали голоса за другие картины. В данном случае налицо спланированная акция, направленная на обрушение рейтингов картины "Крымский мост". Наряду с этим у большинства проголосовавших не было картинок в профайле, имена состояли из набора цифр и букв. Это может свидетельствовать, что данные аккаунты являются ботами.
Тигран Кеосаян комментируя произошедшее заявил, что за этим, скорее всего, стоят "больные люди", а еще это вызывает сожаление, грусть, а также улыбку. По мнению режиссера, нужно чтобы сайты, которые организуют такого рода опросы, а также выставляют рейтинги, обеспечивали защиту от подобных акций. Лента, снятая по сценарию Маргариты Симоньян, являющейся супругой Тиграна Кеосаяна, заявлена как романтическая комедия. Она рассказывает про историю любви во времена строительства крымского моста в Керчи.
Накануне появилась информация, что челябинский силач Эльбрус Нигматуллин в Крыму смог установить новый рекорд.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:43