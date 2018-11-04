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Анна Седокова в Instagram рассказала назойливым поклонникам, что много ест

Знаменитая украинская певица Анна Седокова в Instagram рассказала назойливым поклонникам, что очень много ест. Однако они не считают такие аргументы весомыми.
Анна Седокова в Instagram рассказала назойливым поклонникам, что много ест

Певица Анна Седокова в Instagram опубликовала снимок, где держит в руках тарелку с едой и широко улыбается. Данный пост она посвятила мужчинам, которые пишут ей в direct, что хотят взять ее замуж. По словам артистки, ее аппетиты запредельно большие, а что касается взаимоотношений, то она не признает полумер, нужно, чтобы происходило все и сразу. Также Седокова отметила, что как и все девушки любит цветы.

Читатели ее блога нисколько не осудили кумира за хороший аппетит, а наоборот, похвалили за это. Они понимают, что артисты в таком ритме жизни должны хорошо питаться, и пожелали ей приятного аппетита.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:27

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