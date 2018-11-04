Любовь Казарновская поделилась секретом счастливой семейной жизни
Любовь Казарновская рассказала журналистам о своих секретах счастливой семейной жизни. По словам оперной певицы, в следующем году она со своим мужем Робертом Росциком отпразднует 30-летие брака.
Любовь Казарновская вышла замуж за Роберта Росцика через несколько месяцев с момента их знакомства. Певица рассказала, что с тех пор она с супругом практически не расставалась. Звезда отметила, чтобы семья была счастливой, стоит постоянно прислушиваться друг к другу. Знаменитость уверена, что главное - понимать партнера, при этом забыть о собственном эго и амбициях. Муж постоянно поддерживал артистку, став для нее не только второй половинкой, но и другом. После рождения ребенка их отношения стали еще крепче. Роберт Росцик не увиливал от отцовских обязанностей, а охотно игрался и нянчился с наследником.
Накануне Константин Меладзе рассказал журналистам, что в честь его 55-летия любимая жена Вера Брежнева сделала самый лучший подарок в его жизни.
Любовь Казарновская вышла замуж за Роберта Росцика через несколько месяцев с момента их знакомства. Певица рассказала, что с тех пор она с супругом практически не расставалась. Звезда отметила, чтобы семья была счастливой, стоит постоянно прислушиваться друг к другу. Знаменитость уверена, что главное - понимать партнера, при этом забыть о собственном эго и амбициях. Муж постоянно поддерживал артистку, став для нее не только второй половинкой, но и другом. После рождения ребенка их отношения стали еще крепче. Роберт Росцик не увиливал от отцовских обязанностей, а охотно игрался и нянчился с наследником.
Накануне Константин Меладзе рассказал журналистам, что в честь его 55-летия любимая жена Вера Брежнева сделала самый лучший подарок в его жизни.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:16