АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Харламов посвятил свой 1000 пост в Instagram супруге Кристине Асмус

Известный российский юморист и шоумен Гарик Харламов свой 1000 пост в блоге Instagram решил посвятить супруге, российской актрисе Кристине Асмус. Поклонники оценили поступок кумира и засыпали его позитивными комментариями.
Харламов посвятил свой 1000 пост в Instagram супруге Кристине Асмус

Довольно часто известные люди и деятели искусства акцентируют внимание на достижении количества подписчиков в 1 млн и более, а также в основном благодарят их за преданность и внимание. А вот Гарик Харламов отметил небольшое событие – 1000 публикацию в аккаунте Instagram. И посвятил он ее своей любимой жене Кристине Асмус, отметив, что благодарен за всё и готов отдать всю свою любовь лишь ей.

Многие читатели блога юмориста оценили его хорошее отношение к жене и похвалили за это. Некоторые в шутку написали, что Харламов кажется даже симпатичным мужчиной рядом с такой красивой женщиной. За короткий отрезок времени пост набрал более 200000 отметок «Нравится».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи
Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических
Поклонники раскритиковали Ани Лорак за вульгарный
Анна Седокова в Instagram рассказала назойливым
Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле
Любовь Казарновская поделилась секретом
Харламов посвятил свой 1000 пост в Instagram
Домовой из Карачаево-Черкессии оказался жителем
Медведев поздравил жителей России с Днем
В небе над Флоренцией очевидцы зафиксировали НЛО
Учёные: Собаки способны обнаружить у человека
В Якутии придумали, как уменьшить стоимость
В Сети опубликовали шпионские фото грузового авто
Наталья Подольская в Instagram показала фото
В самом популярном в мире браузере Google Chrome
Упавший в США метеорит попал на камеру местных
В индийском штате Уттар-Прадеш установят ещё одну
В Нью-Йорке отметили День народного единства
Видеокарты GeForce RTX 2070 могут иметь разные
Астрономы вычислили параметры более 30 двойных
Тилль Линдеманн рассказал о надоевшей семейной
JAC показала салон новой версии кроссовера JAC S4
Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей
В Сети представили визуализацию новой версии
Астрофизик из США предложил свой сценарий полёта
В Сети появилось видео победного танца Загитовой
Mitsubishi Heavy Industries построит два военных
Юлия Куварзина продемонстрировала в Instagram
Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по
Просмотреть все новости