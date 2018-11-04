Харламов посвятил свой 1000 пост в Instagram супруге Кристине Асмус
Известный российский юморист и шоумен Гарик Харламов свой 1000 пост в блоге Instagram решил посвятить супруге, российской актрисе Кристине Асмус. Поклонники оценили поступок кумира и засыпали его позитивными комментариями.
Довольно часто известные люди и деятели искусства акцентируют внимание на достижении количества подписчиков в 1 млн и более, а также в основном благодарят их за преданность и внимание. А вот Гарик Харламов отметил небольшое событие – 1000 публикацию в аккаунте Instagram. И посвятил он ее своей любимой жене Кристине Асмус, отметив, что благодарен за всё и готов отдать всю свою любовь лишь ей.
Многие читатели блога юмориста оценили его хорошее отношение к жене и похвалили за это. Некоторые в шутку написали, что Харламов кажется даже симпатичным мужчиной рядом с такой красивой женщиной. За короткий отрезок времени пост набрал более 200000 отметок «Нравится».
Довольно часто известные люди и деятели искусства акцентируют внимание на достижении количества подписчиков в 1 млн и более, а также в основном благодарят их за преданность и внимание. А вот Гарик Харламов отметил небольшое событие – 1000 публикацию в аккаунте Instagram. И посвятил он ее своей любимой жене Кристине Асмус, отметив, что благодарен за всё и готов отдать всю свою любовь лишь ей.
Многие читатели блога юмориста оценили его хорошее отношение к жене и похвалили за это. Некоторые в шутку написали, что Харламов кажется даже симпатичным мужчиной рядом с такой красивой женщиной. За короткий отрезок времени пост набрал более 200000 отметок «Нравится».
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:07