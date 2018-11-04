Поклонники раскритиковали Ани Лорак за вульгарный наряд на шоу DIVA в Instagram





[b]Ани Лорак выложила в Instagram фото, которое вызвало недовольство у поклонников. Они раскритиковали снимок, демонстрирующий вульгарный наряд звезды на шоу DIVA в Instagram.[b]Большинство фанатов певицы считают такой внешний вид крайне неудачным и даже пошлым. Отмечается, что шоу DIVA, проходящие во всех российских городах, имеют грандиозный успех. Ани Лорак пользуется такой популярностью, что во время её выступлений не бывает ни единого пустого места в зрительном зале.Поклонники считают, что звезда лучше смотрится в вечерних нарядах. Они сходятся во мнении, что выступая на сцене, артистка должна задуматься над тем, что народ приходит на концерты, чтобы насладиться её красивым голосом, а не смотреть на ужасные костюмы, которые шокируют многочисленную публику. Фанаты певицы просят сменить своё сценическое амплуа и больше не появляться на всеобщее обозрение полуголой.