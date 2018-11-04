Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства





Премьер министр России поздравил жителей России с праздником 4-го ноября. Отмечается, что поздравление политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook, а также Twitter. День народного единства был учрежден в память о событиях, которые происходили в далеком 1612 году. Изгнание поляков из Москвы, впрочем, не сразу стало поводом для официального праздника. Лишь в 2005 году он стал таковым. Дмитрий Медведев разместил картинку с красивым видом на своих страницах в соцсетях, а над ней написал фразу поздравления. Множество пользователей поделились данной записью, а также положительно оценили слова политического деятеля.Отмечается, что штурм Китай-города произошел 22 октября, однако эта дата соответствует старому стилю. По новому григорианскому стилю, датой рассматриваемого праздника стало 4 ноября.