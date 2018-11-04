В небе над Флоренцией очевидцы зафиксировали НЛО





Неопознанный летающий объект стремительно передвигался в небе над Флоренцией, однако уфологи не дремлют они смогли зафиксировать этот процесс на видеокамеру. В свою очередь итальянские специалисты по внеземным цивилизациям уточняют, что впечатляющие кадры были сделаны 24 августа текущего года, однако по каким-то причинам во всемирной паутине видеоматериалы были опубликованы только 3 ноября.Изначально очевидцам показалось, что в небе летает квадрокоптер, скрываясь за облаками, но позднее всем стало ясно, что это НЛО. В настоящее время итальянские уфологи изучают данные видеоматериалы, пытаясь понять происхождение летающего объекта.