АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

В небе над Флоренцией очевидцы зафиксировали НЛО

В небе над Флоренцией очевидцы стали свидетелями перемещения мигающего НЛО. Местные жители были напуганы странным мистическим объектом, а скептики поверили в существование пришельцев.
В небе над Флоренцией очевидцы зафиксировали НЛО

Неопознанный летающий объект стремительно передвигался в небе над Флоренцией, однако уфологи не дремлют они смогли зафиксировать этот процесс на видеокамеру. В свою очередь итальянские специалисты по внеземным цивилизациям уточняют, что впечатляющие кадры были сделаны 24 августа текущего года, однако по каким-то причинам во всемирной паутине видеоматериалы были опубликованы только 3 ноября.

Изначально очевидцам показалось, что в небе летает квадрокоптер, скрываясь за облаками, но позднее всем стало ясно, что это НЛО. В настоящее время итальянские уфологи изучают данные видеоматериалы, пытаясь понять происхождение летающего объекта.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи
Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических
Поклонники раскритиковали Ани Лорак за вульгарный
Анна Седокова в Instagram рассказала назойливым
Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле
Любовь Казарновская поделилась секретом
Харламов посвятил свой 1000 пост в Instagram
Домовой из Карачаево-Черкессии оказался жителем
Медведев поздравил жителей России с Днем
В небе над Флоренцией очевидцы зафиксировали НЛО
Учёные: Собаки способны обнаружить у человека
В Якутии придумали, как уменьшить стоимость
В Сети опубликовали шпионские фото грузового авто
Наталья Подольская в Instagram показала фото
В самом популярном в мире браузере Google Chrome
Упавший в США метеорит попал на камеру местных
В индийском штате Уттар-Прадеш установят ещё одну
В Нью-Йорке отметили День народного единства
Видеокарты GeForce RTX 2070 могут иметь разные
Астрономы вычислили параметры более 30 двойных
Тилль Линдеманн рассказал о надоевшей семейной
JAC показала салон новой версии кроссовера JAC S4
Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей
В Сети представили визуализацию новой версии
Астрофизик из США предложил свой сценарий полёта
В Сети появилось видео победного танца Загитовой
Mitsubishi Heavy Industries построит два военных
Юлия Куварзина продемонстрировала в Instagram
Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по
Просмотреть все новости