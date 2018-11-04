В Якутии придумали, как уменьшить стоимость бензина в регионе





В Якутии решили наладить собственное производство бензина. Это обуславливается высокой стоимостью моторного топлива и некачественной продукцией на местных АЗС. Вследствие того, что в Якутии отсутствуют заправки нефтяных вертикально-интегрированных предприятий, власти имеют возможность регулировать наценку. Стоит отметить, что когда оптовые цены увеличились на 8-9 руб, розничное топливо в Якутии подорожало в сумме на 5 руб. Администрация Якутии в настоящее время выставила данный вопрос на повестку дня. Ряд конкретных распоряжений, касающихся поисков его решения, уже дал сам глава республики. Соответствующие органы начали их выполнять.По словам Айсена Николаева, качество топлива в регионе является не лучшим. В данном случае есть к чему стремиться. Однако контроль вопроса зависит от ответственности надзорных федеральных органов.