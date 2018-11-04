В Якутии придумали, как уменьшить стоимость бензина в регионе
В Якутии, был придуман собственный способ уменьшения стоимости бензина в регионе. Данное заявление накануне сделал Айсен Николаев, являющийся главой республики.
В Якутии решили наладить собственное производство бензина. Это обуславливается высокой стоимостью моторного топлива и некачественной продукцией на местных АЗС. Вследствие того, что в Якутии отсутствуют заправки нефтяных вертикально-интегрированных предприятий, власти имеют возможность регулировать наценку. Стоит отметить, что когда оптовые цены увеличились на 8-9 руб, розничное топливо в Якутии подорожало в сумме на 5 руб. Администрация Якутии в настоящее время выставила данный вопрос на повестку дня. Ряд конкретных распоряжений, касающихся поисков его решения, уже дал сам глава республики. Соответствующие органы начали их выполнять.
По словам Айсена Николаева, качество топлива в регионе является не лучшим. В данном случае есть к чему стремиться. Однако контроль вопроса зависит от ответственности надзорных федеральных органов.
В Якутии решили наладить собственное производство бензина. Это обуславливается высокой стоимостью моторного топлива и некачественной продукцией на местных АЗС. Вследствие того, что в Якутии отсутствуют заправки нефтяных вертикально-интегрированных предприятий, власти имеют возможность регулировать наценку. Стоит отметить, что когда оптовые цены увеличились на 8-9 руб, розничное топливо в Якутии подорожало в сумме на 5 руб. Администрация Якутии в настоящее время выставила данный вопрос на повестку дня. Ряд конкретных распоряжений, касающихся поисков его решения, уже дал сам глава республики. Соответствующие органы начали их выполнять.
По словам Айсена Николаева, качество топлива в регионе является не лучшим. В данном случае есть к чему стремиться. Однако контроль вопроса зависит от ответственности надзорных федеральных органов.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:27