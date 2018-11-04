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Домовой из Карачаево-Черкессии оказался жителем третьего измерения

Существо с 2017 года, которое ужаснуло российскую публику YouTube, возникло из третьего измерения и через короткое время погибло. Об этом говорят эксперты, расследовав данный случай.
Домовой из Карачаево-Черкессии оказался жителем третьего измерения


Летом 2017 года в сети появляется видео, полученное от жителей Карачаево-Черкессии. Главным персонажем этой съёмки было неизвестное животное, которое больше напоминает гибрид обезьяны и кошки. Это непонятное существо ходило на задних лапах, издавало жуткие звуки, а его тело было покрыто шерстью чёрного цвета. Общественность сразу же пришла к выводу, что это домовой. Но никому так и не удалось узнать, что же это был за странный зверь, и куда он исчез. Ролик, вызвавший неподдельный интерес, вскоре удалили из интернета.

И только теперь специалисты решили прояснить ситуацию с появлением существа, вызвавшим такой ажиотаж. Видео, в котором они раскрыли тайну ужасного существа и даже смогли поговорить, прибегая к гипнозу, появилось на YouTube. Исходя из этой съёмки становится понятно, что медиуму удаётся, через слипера выяснить, что видео, показанное в интернете не было фейком. Это существо находится в третьем измерении, оно из потустороннего мира. Информацию представляет девушка, введённая в гипнотическое состояние. Исходя из её слов, становится понятно, что домовой прибыл в наш мир через какое-то зеркало, вследствие неизвестных магических экспериментов. Всё это время его держали в клетке. Не выдержав такой среды обитания домовой умер.

Ещё дух этого существа рассказал медиуму, что люди в нашем измерении часто сталкиваются с такими как он, называя их шайтанами, бесами или просто нечистью. Считается, что маги очень часто пользуются помощью таких существ. При этом интеллектуальный уровень такого существа ниже человеческого.



 
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Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:00

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