Домовой из Карачаево-Черкессии оказался жителем третьего измерения





Летом 2017 года в сети появляется видео, полученное от жителей Карачаево-Черкессии. Главным персонажем этой съёмки было неизвестное животное, которое больше напоминает гибрид обезьяны и кошки. Это непонятное существо ходило на задних лапах, издавало жуткие звуки, а его тело было покрыто шерстью чёрного цвета. Общественность сразу же пришла к выводу, что это домовой. Но никому так и не удалось узнать, что же это был за странный зверь, и куда он исчез. Ролик, вызвавший неподдельный интерес, вскоре удалили из интернета.И только теперь специалисты решили прояснить ситуацию с появлением существа, вызвавшим такой ажиотаж. Видео, в котором они раскрыли тайну ужасного существа и даже смогли поговорить, прибегая к гипнозу, появилось на YouTube. Исходя из этой съёмки становится понятно, что медиуму удаётся, через слипера выяснить, что видео, показанное в интернете не было фейком. Это существо находится в третьем измерении, оно из потустороннего мира. Информацию представляет девушка, введённая в гипнотическое состояние. Исходя из её слов, становится понятно, что домовой прибыл в наш мир через какое-то зеркало, вследствие неизвестных магических экспериментов. Всё это время его держали в клетке. Не выдержав такой среды обитания домовой умер.Ещё дух этого существа рассказал медиуму, что люди в нашем измерении часто сталкиваются с такими как он, называя их шайтанами, бесами или просто нечистью. Считается, что маги очень часто пользуются помощью таких существ. При этом интеллектуальный уровень такого существа ниже человеческого.