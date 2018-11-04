В самом популярном в мире браузере Google Chrome обнаружили новую угрозу





Габриэль Ландау, один из пользователей Twitter, сумел обнаружить данный вид угрозы, а также продемонстрировать принцип ее действия. При использовании поисковика, пользователя отправляют на фальшивую страницу, где присутствует кнопка “скачать”. Она выглядит вполне законно, в связи с чем, множество людей жмут на нее, не задумываясь о последствиях. В результате рассматриваемый браузер загружается на компьютер, а вместе с ним большое количество вредоносных программ. Специалисты достаточно быстро отреагировали и исправили данную проблему, попросив пользователей и впредь указывать на подобные недостатки.Эксперты сообщают, что порядка 63,6% пользователей интернет-сети работают с рассматриваемым браузером. 11,2 и 10% соответственно используют Internet Explorer и Firefox.