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В самом популярном в мире браузере Google Chrome обнаружили новую угрозу

Эксперты утверждают, что Google Chrome, самый популярный в мире браузер, ставит под угрозу безопасность пользователей. По словам специалистов, невнимательность во время его скачивания может привести к заражению компьютера вирусами.

В самом популярном в мире браузере Google Chrome обнаружили новую угрозу


Габриэль Ландау, один из пользователей Twitter, сумел обнаружить данный вид угрозы, а также продемонстрировать принцип ее действия. При использовании поисковика, пользователя отправляют на фальшивую страницу, где присутствует кнопка “скачать”. Она выглядит вполне законно, в связи с чем, множество людей жмут на нее, не задумываясь о последствиях. В результате рассматриваемый браузер загружается на компьютер, а вместе с ним большое количество вредоносных программ. Специалисты достаточно быстро отреагировали и исправили данную проблему, попросив пользователей и впредь указывать на подобные недостатки.

Эксперты сообщают, что порядка 63,6% пользователей интернет-сети работают с рассматриваемым браузером. 11,2 и 10% соответственно используют Internet Explorer и Firefox.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:00

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