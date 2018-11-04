Упавший в США метеорит попал на камеру местных жителей





В штате Арканзас в США в эту пятницу, 2 ноября местные жители наблюдали падение довольно яркого метеорита, который засветился вспышкой света и тут же погас. Специалисты объяснили излучаемый упавшим метеором свет тем, что при вхождении в атмосферу Земли он воспламенился, но довольно быстро сгорел.Американские каналы, рассказывающие в новостях об инциденте, утверждают, что это мог быть один из обычных космических камней, ежегодно прилетающих в сторону Земли из потока Тауриды.