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Упавший в США метеорит попал на камеру местных жителей

Упавший в США метеорит осветил ночное небо и попал на камеры местных жителей. Эксперты уже прокомментировали инцидент, назвав его частью ежегодного метеорного потока Тауриды.
Упавший в США метеорит попал на камеру местных жителей

В штате Арканзас в США в эту пятницу, 2 ноября местные жители наблюдали падение довольно яркого метеорита, который засветился вспышкой света и тут же погас. Специалисты объяснили излучаемый упавшим метеором свет тем, что при вхождении в атмосферу Земли он воспламенился, но довольно быстро сгорел.



Американские каналы, рассказывающие в новостях об инциденте, утверждают, что это мог быть один из обычных космических камней, ежегодно прилетающих в сторону Земли из потока Тауриды.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:52

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