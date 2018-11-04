В Нью-Йорке отметили День народного единства России
Вчера в самом центре торговой столицы США в Нью-Йорке бывшие жители регионов и представители разных национальностей Российской Федерации отмечали праздник День народного единства. Мероприятие проходило в рамках карнавала под названием «Мы вместе».
Одним из организаторов данного праздника является президент сообщества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. По его словам, в Нью-Йорке этот карнавал проходит уже во второй раз и интерес к нему только растет. Также в его планы входит расширить географию проведения данной акции и начать организацию мероприятия в разных городах страны.
Шествие сопровождалось танцами, частушками и исполнением русских песен «Катюша», «Валенки» и т.д. А в большом хороводе и игре в «ручеек» на Таймс-сквер приняли участие все проходившие мимо туристы и простые зрители.
Одним из организаторов данного праздника является президент сообщества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. По его словам, в Нью-Йорке этот карнавал проходит уже во второй раз и интерес к нему только растет. Также в его планы входит расширить географию проведения данной акции и начать организацию мероприятия в разных городах страны.
Шествие сопровождалось танцами, частушками и исполнением русских песен «Катюша», «Валенки» и т.д. А в большом хороводе и игре в «ручеек» на Таймс-сквер приняли участие все проходившие мимо туристы и простые зрители.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:32