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В Нью-Йорке отметили День народного единства России

Вчера в самом центре торговой столицы США в Нью-Йорке бывшие жители регионов и представители разных национальностей Российской Федерации отмечали праздник День народного единства. Мероприятие проходило в рамках карнавала под названием «Мы вместе».
В Нью-Йорке отметили День народного единства России

Одним из организаторов данного праздника является президент сообщества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. По его словам, в Нью-Йорке этот карнавал проходит уже во второй раз и интерес к нему только растет. Также в его планы входит расширить географию проведения данной акции и начать организацию мероприятия в разных городах страны.

Шествие сопровождалось танцами, частушками и исполнением русских песен «Катюша», «Валенки» и т.д. А в большом хороводе и игре в «ручеек» на Таймс-сквер приняли участие все проходившие мимо туристы и простые зрители.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:32

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