В Нью-Йорке отметили День народного единства России





Одним из организаторов данного праздника является президент сообщества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. По его словам, в Нью-Йорке этот карнавал проходит уже во второй раз и интерес к нему только растет. Также в его планы входит расширить географию проведения данной акции и начать организацию мероприятия в разных городах страны.Шествие сопровождалось танцами, частушками и исполнением русских песен «Катюша», «Валенки» и т.д. А в большом хороводе и игре в «ручеек» на Таймс-сквер приняли участие все проходившие мимо туристы и простые зрители.