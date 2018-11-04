В индийском штате Уттар-Прадеш установят ещё одну гигантскую статую богу Раме
В индийском штате Уттар-Прадеш планируют возвести гигантскую статую героя эпоса «Рамаяна». Монумент богу Раме установят в городе Айодхья, согласно легенде, именно здесь он появился на свет.
О появлении ещё одной гигантской статуи в Индии рассказал журналистам Кешав Прасад Маурья – заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш. По словам чиновника, город Айодхья принадлежит господу Раме и никто не сможет им помешать в возведении статуи. Отмечается, что монумент достигнет в высоту 151 метр. Ожидается, что детали проекта официально объявят на следующей неделе во время «праздника огней» Дивали.
Если все параметры проекта будут соблюдены, то этот памятник станет вторым самым большим строением в мире, а первым является статуя Единства, которую установили недавно. Первый по величине монумент достигает 182 метров в высоту, торжества по поводу его открытия прошли на прошлой неделе в индийском штате Гуджарат.
О появлении ещё одной гигантской статуи в Индии рассказал журналистам Кешав Прасад Маурья – заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш. По словам чиновника, город Айодхья принадлежит господу Раме и никто не сможет им помешать в возведении статуи. Отмечается, что монумент достигнет в высоту 151 метр. Ожидается, что детали проекта официально объявят на следующей неделе во время «праздника огней» Дивали.
Если все параметры проекта будут соблюдены, то этот памятник станет вторым самым большим строением в мире, а первым является статуя Единства, которую установили недавно. Первый по величине монумент достигает 182 метров в высоту, торжества по поводу его открытия прошли на прошлой неделе в индийском штате Гуджарат.
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 13:43