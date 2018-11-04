В индийском штате Уттар-Прадеш установят ещё одну гигантскую статую богу Раме





О появлении ещё одной гигантской статуи в Индии рассказал журналистам Кешав Прасад Маурья – заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш. По словам чиновника, город Айодхья принадлежит господу Раме и никто не сможет им помешать в возведении статуи. Отмечается, что монумент достигнет в высоту 151 метр. Ожидается, что детали проекта официально объявят на следующей неделе во время «праздника огней» Дивали.Если все параметры проекта будут соблюдены, то этот памятник станет вторым самым большим строением в мире, а первым является статуя Единства, которую установили недавно. Первый по величине монумент достигает 182 метров в высоту, торжества по поводу его открытия прошли на прошлой неделе в индийском штате Гуджарат.