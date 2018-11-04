Видеокарты GeForce RTX 2070 могут иметь разные версии GPU TU106





Недавно стало известно о двух видах маркировки процессора: GPU TU106-400A и TU106-400. Их характеристики идентичны, однако, первая модель способна работать при существенно более высоких частотах, позволяя добиться лучшей производительности. Именно их чаще всего предоставляют партнерам компании для создания самых лучших компьютеров или ноутбуков. Интернет-ресурс GamersNexus продемонстрировал, насколько сильно отличаются данные процессоры. Разница оказалась весьма существенной, несмотря на практически идентичные характеристики. Процессор с первой маркировкой был способен работать на более высоких частотах и, при этом, с достаточно низким напряжением.Отмечается, что частоты, которые помечаются на графических процессорах, весьма условны. Многие из них, в частности представители серии GeForce, могут работать и при более высоких показателях без нужды в искусственном разгоне.