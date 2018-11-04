АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Видеокарты GeForce RTX 2070 могут иметь разные версии GPU TU106

Эксперты утверждают, что не все GeForce RTX 2070 одинаковы из-за разных версий GPU TU106. Как стало известно, существуют 2 модификации графического процессора, один из которых способен работать на более высоких частотах.
Видеокарты GeForce RTX 2070 могут иметь разные версии GPU TU106


Недавно стало известно о двух видах маркировки процессора: GPU TU106-400A и TU106-400. Их характеристики идентичны, однако, первая модель способна работать при существенно более высоких частотах, позволяя добиться лучшей производительности. Именно их чаще всего предоставляют партнерам компании для создания самых лучших компьютеров или ноутбуков. Интернет-ресурс GamersNexus продемонстрировал, насколько сильно отличаются данные процессоры. Разница оказалась весьма существенной, несмотря на практически идентичные характеристики. Процессор с первой маркировкой был способен работать на более высоких частотах и, при этом, с достаточно низким напряжением.

Отмечается, что частоты, которые помечаются на графических процессорах, весьма условны. Многие из них, в частности представители серии GeForce, могут работать и при более высоких показателях без нужды в искусственном разгоне.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Собаки способны обнаружить у человека
В Якутии придумали, как уменьшить стоимость
В Сети опубликовали шпионские фото грузового авто
Наталья Подольская в Instagram показала фото
В самом популярном в мире браузере Google Chrome
Упавший в США метеорит попал на камеру местных
В индийском штате Уттар-Прадеш установят ещё одну
В Нью-Йорке отметили День народного единства
Видеокарты GeForce RTX 2070 могут иметь разные
Астрономы вычислили параметры более 30 двойных
Тилль Линдеманн рассказал о надоевшей семейной
JAC показала салон новой версии кроссовера JAC S4
Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей
В Сети представили визуализацию новой версии
Астрофизик из США предложил свой сценарий полёта
В Сети появилось видео победного танца Загитовой
Mitsubishi Heavy Industries построит два военных
Юлия Куварзина продемонстрировала в Instagram
Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по
Анна Седокова показала в Instagram фотографию в
Жители Пуэрто-Рико обнаружили в пещере останки
Константин Меладзе рассказал о самом лучшем
Британские учёные запустили первый компьютер,
Алсу в интервью рассказала о романтике в браке
В Германии эксперты рассказали о серьезных
С 2019 года во всех версиях Bentley появится
Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли
В Сети появились рендеры смартфона Oppo A7 с
Ученые: Три библейских пророчества конца света
Эмир Кустурица выступит в Московском Доме Музыки
Просмотреть все новости