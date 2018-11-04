JAC показала салон новой версии кроссовера JAC S4
Представители компании JAC показали салон новой версии кроссовера JAC S4. Транспортное средство ожидает официальной презентации, запланированной на ноябрь месяц в рамках выставки в Гуанчжоу.
На фото, которые выложили в Сети, внимание привлекает откидной большой цветной десятидюймовый дисплей. На него выводится информация про состояние авто, музыка, навигационные карты и т.д. Сенсорная панель обеспечивает управление климатом, а также автомобильными системами. На снимке просматривается часть обивки передних автомобильных сидений, которые выполнены из темной кожи со светло-коричневыми вставками. Представленный интерьер S4 довольно сильно отличается от салонов прочих моделей бренда. Версию JAC Refine S4 наделят двумя версиями бензиновых двигателей. Речь идёт о полуторалитровой силовой установке, генерирующей 150 лошадиных сил, а также о 1,6-литровом двигателе на 120 лошадиных сил. Силовые агрегаты осуществляют работу вместе с передним приводом, пятиступенчатой МКПП или вариатором в качестве трансмиссии.
В интернете появились данные, что автоинспекторы РФ будут заранее лишать водительских прав алкоголиков, а также наркоманов.
На фото, которые выложили в Сети, внимание привлекает откидной большой цветной десятидюймовый дисплей. На него выводится информация про состояние авто, музыка, навигационные карты и т.д. Сенсорная панель обеспечивает управление климатом, а также автомобильными системами. На снимке просматривается часть обивки передних автомобильных сидений, которые выполнены из темной кожи со светло-коричневыми вставками. Представленный интерьер S4 довольно сильно отличается от салонов прочих моделей бренда. Версию JAC Refine S4 наделят двумя версиями бензиновых двигателей. Речь идёт о полуторалитровой силовой установке, генерирующей 150 лошадиных сил, а также о 1,6-литровом двигателе на 120 лошадиных сил. Силовые агрегаты осуществляют работу вместе с передним приводом, пятиступенчатой МКПП или вариатором в качестве трансмиссии.
В интернете появились данные, что автоинспекторы РФ будут заранее лишать водительских прав алкоголиков, а также наркоманов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00