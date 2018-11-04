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В Сети появилось видео победного танца Загитовой на Гран-при в Хельсинки

В Сети появилось видео победного танца Алины Загитовой на Гран-при, которое проводилось в Хельсинки. Российской фигуристке удалось получить первое место, набрав 215,29 баллов.

В Сети появилось видео победного танца Загитовой на Гран-при в Хельсинки


Алина Загитова показала отличный результат, получив золото на Гран-при. Фигуристка идеально выполнила подготовленную программу, которая состояла из массы сложных элементов. После завершения выступления на лед посыпались букеты цветов от российских болельщиков, которых присутствовало достаточно много. Данная победа дополнит коллекцию достижений Загитовой, которая уже стала олимпийской чемпионкой мира текущего года в фигурном катании. Также в недавнем прошлом она одержала победу в короткой программе, набрав 146,39 баллов.

Отмечается, что на втором месте в рассматриваемом Гран-при оказалась другая российская фигуристка. Станиславе Константиновой удалось получить серебро, впрочем, ее результат в 197,57 балов достаточно далек от 215,29 балов Загитовой.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:29

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