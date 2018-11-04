Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей матери

Недавно старшая дочь Навки опубликовала в социальной сети снимок, на котором она выглядит копией своей звёздной родительницы. Многие подписчики перепутали девушку с с её мамой, в этом нет ничего удивительного, дочка повзрослела и стала практически копией Татьяны Навки. Раньше Александра Жулина больше была похожа на отца, но после того как похудела, её просто не отличить от звезды.18-летняя наследница фигуристки учится в МГИМО, к сожалению в спорте ей не удалось добиться таких успехов, как Татьяне Навке, но у неё есть все шансы стать такой же знаменитой, как её родители.