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Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей матери

Старшая дочь Татьяны Навки опубликовала в Instagram фотографию, на которой она поразительно похожа на свою мать. 18-летняя Александра Жулина повзрослела и стала экспериментировать с ярким макияжем, подбирая новый стиль.
Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей матери

Недавно старшая дочь Навки опубликовала в социальной сети снимок, на котором она выглядит копией своей звёздной родительницы. Многие подписчики перепутали девушку с с её мамой, в этом нет ничего удивительного, дочка повзрослела и стала практически копией Татьяны Навки. Раньше Александра Жулина больше была похожа на отца, но после того как похудела, её просто не отличить от звезды.

18-летняя наследница фигуристки учится в МГИМО, к сожалению в спорте ей не удалось добиться таких успехов, как Татьяне Навке, но у неё есть все шансы стать такой же знаменитой, как её родители.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:53

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