Тилль Линдеманн рассказал о надоевшей семейной жизни





Не так давно Тилль Линдеманн приехал в Москву. В интервью он рассказал, что разочарован в любви, так как она может принести не только радостные эмоции. А все красивые стихотворения сочинялись из-за чувств без ответа. Однако ходят слухи, что солист группы Rammstein встречается с украинской певицей Светланой Лободой, которая недавно родила от него дочь. Также была информация, что он встретил певицу после выписки из больницы, где ей делали операцию на почках.Напомним, что музыканту на сегодняшний день 55 лет, и по его словам сейчас самое важно это движение. Так как фронтмен женился и стал отцом слишком рано, ему хочется сейчас наверстать «упущенное». Тилль Линдеманн заявил, что у него только две дочери, а это опровергает все слухи об их романе со Светланой Лободой.