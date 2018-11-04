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Mitsubishi Heavy Industries построит два военных многоцелевых фрегата

Министерство обороны Японии заключило контракт с Mitsubishi Heavy Industries на постройку специфических фрегатов. Как сообщается, многоцелевые корабли будут представлять собой военную технику нового типа.

Mitsubishi Heavy Industries построит два военных многоцелевых фрегата


Заключенный контракт предполагает постройку двух фрегатов, однако, в будущем планируется постройка еще двух. Данные корабли будут весьма многофункциональны, их разработка велась с учетом возможности выполнения самых разнообразных задач. Несмотря на то, что точная стоимость рассматриваемого военного оборудования не раскрывается, некоторые аналитики утверждают, что речь может идти о сумме порядка 800 миллионов долларов и более.

Имеющиеся данные о новинке говорят о том, что длина кораблей составит порядка 130 метров при ширине около 13 м, а окончание строительства намечено на 2020 год. Также отмечается, что фрегаты смогут перевозить по одному вертолету, некоторое количество беспилотников, а также наземные и подземные транспортные средства. Среди оборудования, которое будет установлено на кораблях, упоминают комплекс защиты SeRAM, зенитный ракетный комплекс, 127-ми мм орудие, а также противотанковые установки.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:26

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