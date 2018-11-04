Mitsubishi Heavy Industries построит два военных многоцелевых фрегата





Заключенный контракт предполагает постройку двух фрегатов, однако, в будущем планируется постройка еще двух. Данные корабли будут весьма многофункциональны, их разработка велась с учетом возможности выполнения самых разнообразных задач. Несмотря на то, что точная стоимость рассматриваемого военного оборудования не раскрывается, некоторые аналитики утверждают, что речь может идти о сумме порядка 800 миллионов долларов и более.Имеющиеся данные о новинке говорят о том, что длина кораблей составит порядка 130 метров при ширине около 13 м, а окончание строительства намечено на 2020 год. Также отмечается, что фрегаты смогут перевозить по одному вертолету, некоторое количество беспилотников, а также наземные и подземные транспортные средства. Среди оборудования, которое будет установлено на кораблях, упоминают комплекс защиты SeRAM, зенитный ракетный комплекс, 127-ми мм орудие, а также противотанковые установки.