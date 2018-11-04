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Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по тысячу шагов в день

Популярному российскому актеру Владимиру Этушу уже 96 лет, однако, он до сих пор работает. Артист рассказал журналистам, что его супруга заставляет его ходить по тысячу шагов в день.

Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по тысячу шагов в день


На днях Владимир Абрамович вместе со своей женой Еленой Горбуновой пригласили к себе сотрудников передачи «Идеальный ремонт», что бы им помогли привести в порядок их загородный дом. В рамках шоу супруги рассказали, что купили фитнес-браслеты, благодаря которым можно узнать, сколько сделано за день шагов. Владимир Этуш заявил, что его супруга заставляет его заниматься физическими нагрузками для укрепления здоровья.

Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по тысячу шагов в день


Стоит напомнить, что в одном из недавних интервью Владимир Этуш появился перед репортерами на инвалидной коляске. Знаменитый артист очень встревожил своих многочисленных поклонников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:04

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