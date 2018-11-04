Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по тысячу шагов в день
Популярному российскому актеру Владимиру Этушу уже 96 лет, однако, он до сих пор работает. Артист рассказал журналистам, что его супруга заставляет его ходить по тысячу шагов в день.
На днях Владимир Абрамович вместе со своей женой Еленой Горбуновой пригласили к себе сотрудников передачи «Идеальный ремонт», что бы им помогли привести в порядок их загородный дом. В рамках шоу супруги рассказали, что купили фитнес-браслеты, благодаря которым можно узнать, сколько сделано за день шагов. Владимир Этуш заявил, что его супруга заставляет его заниматься физическими нагрузками для укрепления здоровья.
Стоит напомнить, что в одном из недавних интервью Владимир Этуш появился перед репортерами на инвалидной коляске. Знаменитый артист очень встревожил своих многочисленных поклонников.
На днях Владимир Абрамович вместе со своей женой Еленой Горбуновой пригласили к себе сотрудников передачи «Идеальный ремонт», что бы им помогли привести в порядок их загородный дом. В рамках шоу супруги рассказали, что купили фитнес-браслеты, благодаря которым можно узнать, сколько сделано за день шагов. Владимир Этуш заявил, что его супруга заставляет его заниматься физическими нагрузками для укрепления здоровья.
Стоит напомнить, что в одном из недавних интервью Владимир Этуш появился перед репортерами на инвалидной коляске. Знаменитый артист очень встревожил своих многочисленных поклонников.