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Константин Меладзе рассказал о самом лучшем подарке в своей жизни

Константин Меладзе в интервью рассказал о самом лучшем подарке в своей жизни. По словам композитора, его преподнесла любимая супруга Вера Брежнева в честь 55-летия продюсера.

Константин Меладзе рассказал о самом лучшем подарке в своей жизни


Константин Меладзе в свои 55 лет является востребованным, а также широко популярным мастером своего дела. Продюсер имеет большую семью, в которой царит любовь и взаимопонимание. Композитор признался, что очень любит дарить необычные, однако полезные подарки. К примеру, год назад он подарил Валерию Меладзе бутылку оливкового масла, а брат пообещал презентовать ему банку яблочного варенья. Однако, как признает Константин Меладзе, его жена является настоящим мастером по части подарков.

Константин Меладзе рассказал о самом лучшем подарке в своей жизни


Когда продюсеру исполнилось 55 лет, Вера Брежнева подошла к нему и сказала закрыть глаза. Потом из темноты к ним подъехал трак, из которого доносилось пение людей до боли знакомой ему песни. Когда музыкант подошел ближе, то увидел Бориса Гребенщикова, который исполнял его любимую композицию. После этого подарка композитор полгода не мог прийти в себя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:53

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