Алсу в интервью рассказала о романтике в браке





Певица Алсу стала знаменитой благодаря популярной композиции «Зимний сон», она уже 12 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. И признается, что с мужем они могли сидеть в ресторане более пяти часов и говорить на разные темы. Мужчина смог покорить сердце артистки чувством юмора, а также умением играть на фортепиано. Так как музыка является одним из важнейших аспектов в жизни Алсу, она ценит, что может попросить совета у своего супруга по этому поводу.Артистка поделилась с журналистами самыми откровенными моментами из личной жизни. Она признается, что романтика в отношениях должна быть, однако сохранить ее не так просто. Они с супругом отмечают годовщину свадьбы вдвоем либо в кругу самых близких людей. Что касается подарков, то исполнительница получает их от любимого мужа, но ей сложнее выбрать презент для избранника. Знаменитость всегда дарит смысловые подарки, например картину, которую сама написала, или значимый снимок в красиво оформленной рамке для фото.