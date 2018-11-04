Британские учёные запустили первый компьютер, имитирующий деятельность мозга человка





Порядка 30 лет британские учёные работали над созданием самого крупного и мощного в мире компьютера, полностью имитирующего деятельность мозга человека. Аппарат находился в стадии разработки более 20 лет, а для реализации проекта SpiNNaker понадобилось не менее 15 миллионов фунтов стерлингов. Протестировав аппарат после запуска, состоявшегося в пятницу, 2 ноября, учёные подтвердили, что его работа полностью соответствует процессам, происходящем в человеческом мозге. Так, например, компьютер не действует по привычной для нейронных сетей схеме, направляя информацию из одной точки в другую, а моментально отправляет данные сразу в тысячах разных направлений, выполняя порядка 200 миллионов операций в секунду.Успешный запуск компьютера, считают учёные, станет мощнейшим толчком к успешному изучению всех особенностей и скрытых возможностей человеческого мозга, а также его можно будет использовать для управления мобильными роботами, такими, как SpOmnibo.