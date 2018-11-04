АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Британские учёные запустили первый компьютер, имитирующий деятельность мозга человка

Британские учёные успешно запустили первый в мире компьютер, имитирующий деятельность мозга человека. Аппарат может выполнять до 200 миллионов разных заданий в секунду, но это представляет собой лишь 1% работы настоящего мозга.

Британские учёные запустили первый компьютер, имитирующий деятельность мозга человка


Порядка 30 лет британские учёные работали над созданием самого крупного и мощного в мире компьютера, полностью имитирующего деятельность мозга человека. Аппарат находился в стадии разработки более 20 лет, а для реализации проекта SpiNNaker понадобилось не менее 15 миллионов фунтов стерлингов. Протестировав аппарат после запуска, состоявшегося в пятницу, 2 ноября, учёные подтвердили, что его работа полностью соответствует процессам, происходящем в человеческом мозге. Так, например, компьютер не действует по привычной для нейронных сетей схеме, направляя информацию из одной точки в другую, а моментально отправляет данные сразу в тысячах разных направлений, выполняя порядка 200 миллионов операций в секунду.

Успешный запуск компьютера, считают учёные, станет мощнейшим толчком к успешному изучению всех особенностей и скрытых возможностей человеческого мозга, а также его можно будет использовать для управления мобильными роботами, такими, как SpOmnibo.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей
В Сети представили визуализацию новой версии
Астрофизик из США предложил свой сценарий полёта
В Сети появилось видео победного танца Загитовой
Mitsubishi Heavy Industries построит два военных
Юлия Куварзина продемонстрировала в Instagram
Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по
Анна Седокова показала в Instagram фотографию в
Жители Пуэрто-Рико обнаружили в пещере останки
Константин Меладзе рассказал о самом лучшем
Британские учёные запустили первый компьютер,
Алсу в интервью рассказала о романтике в браке
В Германии эксперты рассказали о серьезных
С 2019 года во всех версиях Bentley появится
Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли
В Сети появились рендеры смартфона Oppo A7 с
Ученые: Три библейских пророчества конца света
Эмир Кустурица выступит в Московском Доме Музыки
Учёные нашли лучший метод диагностики болезни
Российские автоинспекторы будут заранее лишать
Добыча ископаемых из недр Марса может стать
У солиста группы «Иванушки International» Олега
Учёные назвали подходящий возраст для
Александра Степанова и Иван Букин выиграли в
Медики: Около 30 распространённых лекарств вредят
Ученые: Курение провоцирует развитие гастрита и
В Шотландии на рыбака напали 50 агрессивных
Уфологи: Нибиру является причиной крушения
В продаже появились уникальные художественные
Беременная Ксения Собчак села на «шпагат» во
Просмотреть все новости