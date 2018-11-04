В Сети появились рендеры смартфона Oppo A7 с полосатым дизайном





На опубликованных в Сети рендерах Oppo A7 представлен в двух цветах – Graze Blue и Glaring Gold. На задней панели, по всей вероятности, исчезнут абстрактные строки Realme 2, при этом появится интересный дизайн в виде вертикальных полос. Вероятно, это будет краска, скрытая под стеклянной поверхностью, а не текстура на задней панели.Новый смартфон получит селфи-камеру на 16 Мп, основную камеру на 13 Мп, FullView-дисплей диагональю 6,2 дюйма, чипсет Snapdragon 450, мощную батарею на 4 230 мАч, 3-4 Гб оперативной памяти и 32-64 Гб расширяемого хранилища. На китайском рынке Oppo A7 появится в продаже 13 ноября по цене 230 долларов.