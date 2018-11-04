В Германии эксперты рассказали о серьезных потерях из-за санкций против России
Эксперты сообщают, что в результате введения санкций против России, пострадали также и другие страны. В частности, достаточно крупные потери понесет Германия.
Эксперт из Кильского института мировой экономики Юлиан Хинц, утверждает, что несмотря на ущерб, причиненный самими санкциями, многие страны также страдают от последствий множества ограничений. Торговые отношения между Германией и Россией существенно ухудшились и, по мнению аналитиков, дело тут не в самих санкциях, а в уходе множества их банков с отечественной территории. Антироссийские действия Запада сократили объем экспорта Германии на 727 миллионов долларов, по словам некоторых аналитиков. Данная сумма представляет собой практически 0,8% от всего экспорта страны. По словам экспертов, около 40% всех убытков, которые понесли западные страны, несет Германия.
Сложившаяся ситуация крайне негативно влияет на экономику страны. Ангела Меркель рассказала о том, какова на текущий момент позиция страны по отношению к санкциям, введенным против России.
Эксперт из Кильского института мировой экономики Юлиан Хинц, утверждает, что несмотря на ущерб, причиненный самими санкциями, многие страны также страдают от последствий множества ограничений. Торговые отношения между Германией и Россией существенно ухудшились и, по мнению аналитиков, дело тут не в самих санкциях, а в уходе множества их банков с отечественной территории. Антироссийские действия Запада сократили объем экспорта Германии на 727 миллионов долларов, по словам некоторых аналитиков. Данная сумма представляет собой практически 0,8% от всего экспорта страны. По словам экспертов, около 40% всех убытков, которые понесли западные страны, несет Германия.
Сложившаяся ситуация крайне негативно влияет на экономику страны. Ангела Меркель рассказала о том, какова на текущий момент позиция страны по отношению к санкциям, введенным против России.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:32