Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли показала в Instagram стройную фигуру в купальнике
Звезда телесериала “Великолепный век” Мерьем Узерли сейчас отдыхает на Мальдивах. Актриса в своем микроблоге Instagram обнародовала фото на фоне океана, продемонстрировав фанатам свою фигуру в купальнике.
Публикация знаменитости в течение суток собрала свыше 136 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1 тысячи комментариев. Подписчики в восторге от внешнего вида своей любимицы. По их словам, Мерьем Узерли с каждым годом становится только краше. Некоторые фолловеры заявили, что кинозвезде стоит чаще демонстрировать свою стройную фигуру и ноги, так как выглядит она просто потрясающе.
Накануне Яна Рудковская в соцсети Instagram поздравила своего мужа Евгения Плющенко с днем рождения. Трогательные слова своему супругу продюсер написала под снимком, сделанным в их день знакомства.
Публикация знаменитости в течение суток собрала свыше 136 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1 тысячи комментариев. Подписчики в восторге от внешнего вида своей любимицы. По их словам, Мерьем Узерли с каждым годом становится только краше. Некоторые фолловеры заявили, что кинозвезде стоит чаще демонстрировать свою стройную фигуру и ноги, так как выглядит она просто потрясающе.
Накануне Яна Рудковская в соцсети Instagram поздравила своего мужа Евгения Плющенко с днем рождения. Трогательные слова своему супругу продюсер написала под снимком, сделанным в их день знакомства.