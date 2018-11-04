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Эмир Кустурица выступит в Московском Доме Музыки

Известный режиссер и солист группы The No Smoking Orchestra Эмир Кустурица сегодня вечером (4 ноября) сыграет большой сольный концерт в Московском Доме Музыки. Выступление посвящается двум знаковым датам.
Эмир Кустурица выступит в Московском Доме Музыки

Эмир Кустурица обрел славу благодаря кинолентам «Черная кошка, белый кот», «Андеграунд» и «Аризонская мечта». Режиссер имеет в арсенале множество наград, в частности две Золотые пальмовые ветви. На сегодняшний день он успешно гастролирует с музыкальной группой по странам Европы, а не так давно даже устроил себе экскурсию по полуострову Крым.

Целых девять лет No Smoking Orchestra не баловали своих поклонников новинками, и вот сегодня (4 ноября) оркестр, который не курит, приурочит сольный концерт в Москве выпуску нового диска под названием «CORPS DIPLOMATIQUE». Однако не только для группы этот день будет знаменательным, а и для самого Кустурицы: ровно двадцать лет назад на экраны вышла легендарная кинолента "Черная кошка, белый кот". Группа обязательно исполнит знаменитый саундтрэк к этому фильму «Bubamara».



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00

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