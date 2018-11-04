Эмир Кустурица выступит в Московском Доме Музыки





Эмир Кустурица обрел славу благодаря кинолентам «Черная кошка, белый кот», «Андеграунд» и «Аризонская мечта». Режиссер имеет в арсенале множество наград, в частности две Золотые пальмовые ветви. На сегодняшний день он успешно гастролирует с музыкальной группой по странам Европы, а не так давно даже устроил себе экскурсию по полуострову Крым.Целых девять лет No Smoking Orchestra не баловали своих поклонников новинками, и вот сегодня (4 ноября) оркестр, который не курит, приурочит сольный концерт в Москве выпуску нового диска под названием «CORPS DIPLOMATIQUE». Однако не только для группы этот день будет знаменательным, а и для самого Кустурицы: ровно двадцать лет назад на экраны вышла легендарная кинолента "Черная кошка, белый кот". Группа обязательно исполнит знаменитый саундтрэк к этому фильму «Bubamara».