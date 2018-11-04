Российские автоинспекторы будут заранее лишать прав наркоманов и алкоголиков





Минздраву в ГИБДД предлагают создать спецбазу, которая будет обладать всеми данными о медицинских заключениях российских водителей, включая людей, которые страдают от наркомании и алкоголизма. Такие сведения в настоящее время являются врачебной тайной. У автоинспекторов нет к ним доступа. Потенциально опасных водителей сейчас выявляют «вручную» либо дожидаются прохождения водителями медкомиссии (один раз в 10 лет). Если автоинспекторам будет открыта база, в распоряжение ГИБДД моментально поступит информация о "клиентах" российских наркологических клиник. МВД также подготовлены поправки в Кодекс, касающиеся административных правонарушений (КоАП). Они ужесточают ответственность частных медкомиссий и медицинских сотрудников за выдачу липовых справок. За внесение неполных либо ложных данных предполагаются штрафы на сумму до 600 000 рублей.Данная специальная база поможет российским автоинспекторам оперативно проверять на подлинность медсправки. Доступ на внесение информации о здоровье водителей будет иметься только у лицензированных медицинских учреждений. Водительские права владельцев авто, которые незаконно получили медицинскую справку либо попали в базу с диагнозами, не допустимыми в случае управления машиной, временно будут приостановлены.