АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

У солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева объявился родной сын

В прошедшем году скончался солист коллектива «Иванушки International» Олег Яковлев. На днях стало известно, что у певца есть родной наследник Игорь Яковлев.

У солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева объявился родной сын


Внезапная смерть Олега Яковлева стала шоком для его родственников и друзей. Самыми близкими для певца людьми была его гражданская жена Александра Куцевол и лучший друг Роман Радов, на которого артист переписал основную часть своего наследства. Однако сейчас выяснилось, что Олег Яковлев на протяжении 20-ти лет скрывал, что у него есть настоящая семья, в которой родился сын. Матерью Игоря оказалась Татьяна Яковлева. Эти отношения музыканту удалось скрыть даже от самых родных. Сейчас наследнику артиста уже 20 лет. Семья решила бороться за наследство, интересы которой представляет юрист Элина Мазур. По словам адвоката, так как Александра Куцевол не являлась официальной супругой музыканта, она не имеет права претендовать на его наследство.

У солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева объявился родной сын


Стоит напомнить, что Олег Яковлев скончался в июне прошедшего года от пневмонии. Перед смертью певец составил завещание, в котором указал имя племянницы Татьяны Яковлевой и своего университетского друга Романа Радова. Именно им артист оставил несколько квартир в различных городах России, автомобиль и счета в банке – около 200 000 000 рублей. С этим не согласна гражданская жена исполнителя песен Александра Куцевол. Она приняла решение оспорить завещание Олега Яковлева.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились рендеры смартфона Oppo A7 с
Ученые: Три библейских пророчества конца света
Эмир Кустурица выступит в Московском Доме Музыки
Учёные нашли лучший метод диагностики болезни
Российские автоинспекторы будут заранее лишать
Добыча ископаемых из недр Марса может стать
У солиста группы «Иванушки International» Олега
Учёные назвали подходящий возраст для
Александра Степанова и Иван Букин выиграли в
Медики: Около 30 распространённых лекарств вредят
Ученые: Курение провоцирует развитие гастрита и
В Шотландии на рыбака напали 50 агрессивных
Уфологи: Нибиру является причиной крушения
В продаже появились уникальные художественные
Беременная Ксения Собчак села на «шпагат» во
Житель Казахстана вернулся домой через 2 месяца
«Корабль-призрак» с Нибиру замечен в Бразилии
Спутники NASA зафиксировали в Атлантическом
Наталья Игрунова в эфире «Дом-2» показала шрамы,
Татьяна Васильева была госпитализирована после
Певица Ханна в Instagram показала фотографию с
Анна Семенович возмущена слухами о своей болезни
Юлианна Караулова для выхода в свет выбрала
Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк упала в обморок на
Татьяна Васильева подарила двухлетней внучке
Лидия Федосеева-Шукшина подарила квартиру в
Учёные научились превращать пластиковые отходы в
Ольга Бузова призналась в Instagram, что хочет
Майя Донцова записала песню для Алексея Купина и
В Сети опубликовали первые изображения чехла для
Просмотреть все новости