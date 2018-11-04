У солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева объявился родной сын





Внезапная смерть Олега Яковлева стала шоком для его родственников и друзей. Самыми близкими для певца людьми была его гражданская жена Александра Куцевол и лучший друг Роман Радов, на которого артист переписал основную часть своего наследства. Однако сейчас выяснилось, что Олег Яковлев на протяжении 20-ти лет скрывал, что у него есть настоящая семья, в которой родился сын. Матерью Игоря оказалась Татьяна Яковлева. Эти отношения музыканту удалось скрыть даже от самых родных. Сейчас наследнику артиста уже 20 лет. Семья решила бороться за наследство, интересы которой представляет юрист Элина Мазур. По словам адвоката, так как Александра Куцевол не являлась официальной супругой музыканта, она не имеет права претендовать на его наследство.Стоит напомнить, что Олег Яковлев скончался в июне прошедшего года от пневмонии. Перед смертью певец составил завещание, в котором указал имя племянницы Татьяны Яковлевой и своего университетского друга Романа Радова. Именно им артист оставил несколько квартир в различных городах России, автомобиль и счета в банке – около 200 000 000 рублей. С этим не согласна гражданская жена исполнителя песен Александра Куцевол. Она приняла решение оспорить завещание Олега Яковлева.