Александра Степанова и Иван Букин выиграли в Хельсинки «золото» на этапе Гран-при





Российские фигуристы довольно удачно выступают в Хельсинки на Гран-при по фигурному катанию. В этот раз показали мастерство и талант спортсмены, которые занимаются танцами на льду. Иван Букин и Александра Степанова смогли взять «золото», набрав в данном случае 200,09 балла. На 4 балла меньше получил итальянский дуэт – ближайший конкурент российских спортсменов. Бронзу получили спортсмены из Соединённых Штатов. Они набрали 176,66 баллов.В рамках данных соревнований выступали одновременно две российских пары. Однако Сергею Мозгову, а также Бетине Поповой повезло меньше. Они в итоговом протоколе оказались на седьмом месте.