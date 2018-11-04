Александра Степанова и Иван Букин выиграли в Хельсинки «золото» на этапе Гран-при
Александра Степанова, а также Иван Букин смогли выиграть «золото» в Хельсинки на этапе Гран-при в танцах на льду. Второй российский дуэт смог занять седьмую позицию.
Российские фигуристы довольно удачно выступают в Хельсинки на Гран-при по фигурному катанию. В этот раз показали мастерство и талант спортсмены, которые занимаются танцами на льду. Иван Букин и Александра Степанова смогли взять «золото», набрав в данном случае 200,09 балла. На 4 балла меньше получил итальянский дуэт – ближайший конкурент российских спортсменов. Бронзу получили спортсмены из Соединённых Штатов. Они набрали 176,66 баллов.
В рамках данных соревнований выступали одновременно две российских пары. Однако Сергею Мозгову, а также Бетине Поповой повезло меньше. Они в итоговом протоколе оказались на седьмом месте.
Российские фигуристы довольно удачно выступают в Хельсинки на Гран-при по фигурному катанию. В этот раз показали мастерство и талант спортсмены, которые занимаются танцами на льду. Иван Букин и Александра Степанова смогли взять «золото», набрав в данном случае 200,09 балла. На 4 балла меньше получил итальянский дуэт – ближайший конкурент российских спортсменов. Бронзу получили спортсмены из Соединённых Штатов. Они набрали 176,66 баллов.
В рамках данных соревнований выступали одновременно две российских пары. Однако Сергею Мозгову, а также Бетине Поповой повезло меньше. Они в итоговом протоколе оказались на седьмом месте.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:07