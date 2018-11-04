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Учёные назвали подходящий возраст для эффективного изучения иностранных языков

Американские учёные определили наиболее подходящий возраст для эффективного изучения иностранных языков. В масштабном исследовании Массачусетского технологического института приняли участие 640 тысяч респондентов в возрасте от 10 до 70 лет.

Учёные назвали подходящий возраст для эффективного изучения иностранных языков


Группа американских учёных из Массачусетского технологического института решила проверить устоявшееся мнение о том, что наиболее эффективным для изучения иностранных языков является возраст до 10 лет. В новом исследовании 640 тысяч человек были опрошены на предмет того, с каких лет они начинали изучать ещё один язык, как часто говорили на нём, в какой обстановке обычно происходило обучение, а также сколько времени оно занимало. Предварительно протестировав грамматические навыки респондентов по иностранному языку, эксперты смогли сопоставить полученные результаты с особенностями его изучения в каждом отдельном случае.

Результаты показали, что наиболее подходящим возрастом для изучения дополнительного языка является всё же период до 10 лет. Именно в это время ребёнок не только быстро запоминает новые слова, но также лучше понимает и применяет на практике сложную для многих грамматику. К возрасту 17-18 лет способность лёгкого усвоения иностранного языка понемногу угасает, но это не говорит о том, что взрослый человек не может его изучить, у него лишь уменьшаются шансы освоения свободной речи, как у носителя.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:17

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