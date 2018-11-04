Медики: Около 30 распространённых лекарств вредят здоровью легких
Эксперты из Великобритании утверждают, что существует порядка трех десятков лекарств, которые оказывают негативное воздействие на легкие. Отмечается, что рассматриваемые медикаменты выписываются при артрите, раке, а также некоторых других заболеваниях.
Британские медики говорят о том, что кроме положительных эффектов лекарств, присутствуют также и негативные, которые могут отразиться на здоровье легких. По словам врачей, очень важно брать в расчет такого рода влияние в связи с тем, что проблемы с дыханием могут существенно усугубиться. Некоторые медикаменты стоит употреблять только в случае отсутствия проблем с органами дыхания у пациента. Отмечается, что чаще всего легочные заболевания наблюдались у тех людей, которые принимали лекарства против рака, болезней сердца и ревматизма.
Эксперты сообщают, что множество лекарств, которые были ими протестированы, не вызывают рассматриваемых проблем. В связи с этим, медикам стоит выбрать альтернативу вредоносному способу лечения в том случае, если это возможно.
Британские медики говорят о том, что кроме положительных эффектов лекарств, присутствуют также и негативные, которые могут отразиться на здоровье легких. По словам врачей, очень важно брать в расчет такого рода влияние в связи с тем, что проблемы с дыханием могут существенно усугубиться. Некоторые медикаменты стоит употреблять только в случае отсутствия проблем с органами дыхания у пациента. Отмечается, что чаще всего легочные заболевания наблюдались у тех людей, которые принимали лекарства против рака, болезней сердца и ревматизма.
Эксперты сообщают, что множество лекарств, которые были ими протестированы, не вызывают рассматриваемых проблем. В связи с этим, медикам стоит выбрать альтернативу вредоносному способу лечения в том случае, если это возможно.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:02