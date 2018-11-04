Медики: Около 30 распространённых лекарств вредят здоровью легких





Британские медики говорят о том, что кроме положительных эффектов лекарств, присутствуют также и негативные, которые могут отразиться на здоровье легких. По словам врачей, очень важно брать в расчет такого рода влияние в связи с тем, что проблемы с дыханием могут существенно усугубиться. Некоторые медикаменты стоит употреблять только в случае отсутствия проблем с органами дыхания у пациента. Отмечается, что чаще всего легочные заболевания наблюдались у тех людей, которые принимали лекарства против рака, болезней сердца и ревматизма.Эксперты сообщают, что множество лекарств, которые были ими протестированы, не вызывают рассматриваемых проблем. В связи с этим, медикам стоит выбрать альтернативу вредоносному способу лечения в том случае, если это возможно.