В Шотландии на рыбака напали 50 агрессивных тюленей
В Шотландии на рыбака напали 50 агрессивных тюленей. Мужчина прогуливался по пляжу, как вдруг животные начали себя вести очень странно, вынудив шотландца забраться на скалу.
Житель Шотландии после рыбалки шел по пляжу вблизи города Азимут. В итоге мужчина наткнулся на полсотни тюленей. Животные испугались рыбака и попытались на него напасть. Мужчина спасся от агрессивных тюленей, забравшись на скалу. Но спуститься оттуда шотландец уже не смог. Рыбаку удалось всё же вызвать спасателей. До их приезда ему пришлось пробыть на скале до самой темноты. Стоит отметить, что в спасательной операции принимали участие четыре команды сотрудников местной береговой охраны. В итоге мужчина получил легкое переохлаждение.
Недавно сообщили, что житель Казахстана вернулся к себе домой через пару месяцев после собственных похорон.
Житель Шотландии после рыбалки шел по пляжу вблизи города Азимут. В итоге мужчина наткнулся на полсотни тюленей. Животные испугались рыбака и попытались на него напасть. Мужчина спасся от агрессивных тюленей, забравшись на скалу. Но спуститься оттуда шотландец уже не смог. Рыбаку удалось всё же вызвать спасателей. До их приезда ему пришлось пробыть на скале до самой темноты. Стоит отметить, что в спасательной операции принимали участие четыре команды сотрудников местной береговой охраны. В итоге мужчина получил легкое переохлаждение.
Недавно сообщили, что житель Казахстана вернулся к себе домой через пару месяцев после собственных похорон.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:39