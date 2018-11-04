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Ученые: Курение провоцирует развитие гастрита и тромбоза

Ученые утверждают, что помимо легких сигареты оказывают негативное влияние и на другие участки организма. В том числе, курильщики, по мнению экспертов, более подвержены таким заболеваниям, как гастрит и тромбоз.

Ученые: Курение провоцирует развитие гастрита и тромбоза


Сигареты содержат в себе более 4000 веществ, примерно 50 из которых могут способствовать развитию рака, а 250 являются ядовитыми. Вдыхание дыма способствует тому, что организм выделяет больше гемоглобина, который способствует загустению крови. Густая кровь достаточно серьезно повышает вероятность тромбоза. Некоторые продукты горения оседают в желудке, вызывая гастрит. Причиной этому становится попытка организма уничтожить их за счет желудочного сока, однако вред, наносимый органу, существенно больше пользы.

В конце концов, канцерогены, которые в достаточно большом количестве содержатся в табачных изделиях, попадают практически во все клетки организма. Влияя на ДНК определенным образом, они стимулируют развитие онкологических заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:43

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