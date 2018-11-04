В продаже появились уникальные художественные часы ручной работы Mitternacht





В прошлом году Defakto выпустили Stille Nacht, в разработке которых принимал участие художник Фридерик Беллман. Отмечается, что ограниченное количество товара целиком было распродано всего за одну ночь. Новинка от Defakto будет иметь название Mitternacht. Рисунок на циферблате выполнен вручную с помощью аэрографа. Гаджет будет обладать матовым экраном черного цвета, люминесцентными часами, а также галактиками и звездолетами, по которым, вероятно, и будет определяться время. Сообщается, что Mitternacht будут доступны как для левшей – так и для правшей, причем настройка на каждую из рук будет бесплатной.Отмечается, что размер циферблата будет составлять 40 мм, часы будут обладать сапфировым стеклом, а двигаться стрелки будут за счет швейцарского механизма Ronda 720 Quartz. Ориентировочная стоимость Mitternacht составит 400$.