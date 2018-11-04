Уфологи: Нибиру является причиной крушения самолётов





Количество авиакатастроф во всём мире значительно увеличилось после того, как учёные стали говорить о Планете Х, которая приближается к Земле. Согласно статистике, самолёты чаще всего падают из-за проблем с электроникой – с пилотами пропадает связь, навигация подводит, а автопилот работает вне программы. В тот момент, когда техника начинает выходить из строя, рассудок людей затуманен.Эксперты считают, в подобных случаях убийцей является Нибиру, поскольку конструкторы игнорируют физику загадочной планеты, а она не так уж и сложна, причиной таких сбоев являются электромагнитные импульсы, исходящие от небесного тела. Сценарии крушения самолётов по всему миру имеют схожесть, уфологи уверены, что на бортовую технику оказывает влияние магнитное поле Планеты Х.