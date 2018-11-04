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Уфологи: Нибиру является причиной крушения самолётов

Уфологи утверждают, что Нибиру разбивает самолёты, а люди игнорируют физику загадочной планеты. Эксперты настаивают, что за последние годы во всех авиакатастрофах присутствует след этого небесного тела.
Уфологи: Нибиру является причиной крушения самолётов

Количество авиакатастроф во всём мире значительно увеличилось после того, как учёные стали говорить о Планете Х, которая приближается к Земле. Согласно статистике, самолёты чаще всего падают из-за проблем с электроникой – с пилотами пропадает связь, навигация подводит, а автопилот работает вне программы. В тот момент, когда техника начинает выходить из строя, рассудок людей затуманен.

Эксперты считают, в подобных случаях убийцей является Нибиру, поскольку конструкторы игнорируют физику загадочной планеты, а она не так уж и сложна, причиной таких сбоев являются электромагнитные импульсы, исходящие от небесного тела. Сценарии крушения самолётов по всему миру имеют схожесть, уфологи уверены, что на бортовую технику оказывает влияние магнитное поле Планеты Х.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:33

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