Уфологи: Нибиру является причиной крушения самолётов
Уфологи утверждают, что Нибиру разбивает самолёты, а люди игнорируют физику загадочной планеты. Эксперты настаивают, что за последние годы во всех авиакатастрофах присутствует след этого небесного тела.
Количество авиакатастроф во всём мире значительно увеличилось после того, как учёные стали говорить о Планете Х, которая приближается к Земле. Согласно статистике, самолёты чаще всего падают из-за проблем с электроникой – с пилотами пропадает связь, навигация подводит, а автопилот работает вне программы. В тот момент, когда техника начинает выходить из строя, рассудок людей затуманен.
Эксперты считают, в подобных случаях убийцей является Нибиру, поскольку конструкторы игнорируют физику загадочной планеты, а она не так уж и сложна, причиной таких сбоев являются электромагнитные импульсы, исходящие от небесного тела. Сценарии крушения самолётов по всему миру имеют схожесть, уфологи уверены, что на бортовую технику оказывает влияние магнитное поле Планеты Х.
Количество авиакатастроф во всём мире значительно увеличилось после того, как учёные стали говорить о Планете Х, которая приближается к Земле. Согласно статистике, самолёты чаще всего падают из-за проблем с электроникой – с пилотами пропадает связь, навигация подводит, а автопилот работает вне программы. В тот момент, когда техника начинает выходить из строя, рассудок людей затуманен.
Эксперты считают, в подобных случаях убийцей является Нибиру, поскольку конструкторы игнорируют физику загадочной планеты, а она не так уж и сложна, причиной таких сбоев являются электромагнитные импульсы, исходящие от небесного тела. Сценарии крушения самолётов по всему миру имеют схожесть, уфологи уверены, что на бортовую технику оказывает влияние магнитное поле Планеты Х.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:33