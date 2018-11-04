Беременная Ксения Собчак села на «шпагат» во время модного показа, посмеявшись над Волочковой
Популярная тележурналистка и светская львица Ксения Собчак села на «шпагат» прямо во время модного показа в модельной школе издания DolceVita в Москве, посмеявшись таким образом над любительницей демонстрировать свою растяжку Анастасией Волочковой.
Негласная вражда между Собчак и Волочковой длится уже больше десяти лет, а причиной тому стал мужчина, которого балерина увела у журналистки.
Теперь при каждом удобном случае Собчак «подкалывает» соперницу, что и случилось на модном показе.
Ксения Собчак вышла на сцену, произнесла речь и увидев, что в зале находится Волочкова, отметила, что когда видит балерину всегда делает «вот так», и села на «шпагат».
Примечательно, что свою растяжку Собчак показала, пребывая в «интересном положении». Хотя никаких официальных заявлений светская львица не делала, поклонники отмечают ее чрезвычайно округлившийся живот, который сложно скрыть под свободной одеждой.
Негласная вражда между Собчак и Волочковой длится уже больше десяти лет, а причиной тому стал мужчина, которого балерина увела у журналистки.
Теперь при каждом удобном случае Собчак «подкалывает» соперницу, что и случилось на модном показе.
Ксения Собчак вышла на сцену, произнесла речь и увидев, что в зале находится Волочкова, отметила, что когда видит балерину всегда делает «вот так», и села на «шпагат».
Примечательно, что свою растяжку Собчак показала, пребывая в «интересном положении». Хотя никаких официальных заявлений светская львица не делала, поклонники отмечают ее чрезвычайно округлившийся живот, который сложно скрыть под свободной одеждой.