Житель Казахстана вернулся домой через 2 месяца после собственных похорон
В Казахстане мужчина, которого считали умершим, вернулся домой через 2 месяца после собственных похорон. Инцидент случился в городе Атырау.
63-летний мужчина 20 июня 2018 года ушел из дома. До этого случая казах также мог отсутствовать длительное время. Поэтому его родные только в июле обратились в полицию. Через некоторое время родственников пропавшего вызвали в морг, где предъявили сильно разложившееся тело, не позволившее провести опознание. Труп направили на экспертизу, показавшую вероятность родства 99,92%. Семья в сентябре похоронила родственника, получив свидетельство о смерти. Родственники даже вернули государству пенсию, которую они получали за мужчину, находившегося в розыске.
Но в конце октября случилось невероятное. «Покойник» вернулся неожиданно домой. В ходе выяснения обстоятельств, стало известно, что он на рынке познакомился с одним человеком, который убедил его поехать подработать в крестьянском хозяйстве. Через 4 месяца мужчина захотел опять вернуться к семье. Родные «воскресшего покойника» планируют подать иск против специалистов, проводивших генетическую экспертизу.
Ранее передавали, что во время пожара, который случился в Самарской области, заживо сгорели трое детей.
63-летний мужчина 20 июня 2018 года ушел из дома. До этого случая казах также мог отсутствовать длительное время. Поэтому его родные только в июле обратились в полицию. Через некоторое время родственников пропавшего вызвали в морг, где предъявили сильно разложившееся тело, не позволившее провести опознание. Труп направили на экспертизу, показавшую вероятность родства 99,92%. Семья в сентябре похоронила родственника, получив свидетельство о смерти. Родственники даже вернули государству пенсию, которую они получали за мужчину, находившегося в розыске.
Но в конце октября случилось невероятное. «Покойник» вернулся неожиданно домой. В ходе выяснения обстоятельств, стало известно, что он на рынке познакомился с одним человеком, который убедил его поехать подработать в крестьянском хозяйстве. Через 4 месяца мужчина захотел опять вернуться к семье. Родные «воскресшего покойника» планируют подать иск против специалистов, проводивших генетическую экспертизу.
Ранее передавали, что во время пожара, который случился в Самарской области, заживо сгорели трое детей.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:04