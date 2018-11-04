«Корабль-призрак» с Нибиру замечен в Бразилии





Тема относительно инопланетной угрозы стала набирать популярность после того, как эксперты из разных стран мира начали твердить о приближении Нибиру, которая согласно древним шумерским предсказаниям, должна уничтожить жизнь на Земле. Уфологи в свою очередь заявляют о предстоящем вторжении ануннаков, так они называют пришельцев с Планеты Х.По утверждению экспертов, в Бразилии показался «корабль-призрак» инопланетян, который отвлекает внимание жителей США и Европы, пока основные силы планируют высадиться в Южной Америке и закрепиться там. Некоторые специалисты называют периодически появляющееся НЛО «секретным фронтом» внеземных агрессоров. «Корабль-призрак» Нибиру очевидцы запечатлели на видео и опубликовали ролик в Сети.