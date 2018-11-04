«Корабль-призрак» с Нибиру замечен в Бразилии
В Бразилии был замечен НЛО, уфологи предполагают, что это «корабль-призрак» с Нибиру. До этого флот пришельцев был замечен в Британии и США, у экспертов была версия, что вторжение инопланетян на Землю начнётся именно в этих странах.
Тема относительно инопланетной угрозы стала набирать популярность после того, как эксперты из разных стран мира начали твердить о приближении Нибиру, которая согласно древним шумерским предсказаниям, должна уничтожить жизнь на Земле. Уфологи в свою очередь заявляют о предстоящем вторжении ануннаков, так они называют пришельцев с Планеты Х.
По утверждению экспертов, в Бразилии показался «корабль-призрак» инопланетян, который отвлекает внимание жителей США и Европы, пока основные силы планируют высадиться в Южной Америке и закрепиться там. Некоторые специалисты называют периодически появляющееся НЛО «секретным фронтом» внеземных агрессоров. «Корабль-призрак» Нибиру очевидцы запечатлели на видео и опубликовали ролик в Сети.
Тема относительно инопланетной угрозы стала набирать популярность после того, как эксперты из разных стран мира начали твердить о приближении Нибиру, которая согласно древним шумерским предсказаниям, должна уничтожить жизнь на Земле. Уфологи в свою очередь заявляют о предстоящем вторжении ануннаков, так они называют пришельцев с Планеты Х.
По утверждению экспертов, в Бразилии показался «корабль-призрак» инопланетян, который отвлекает внимание жителей США и Европы, пока основные силы планируют высадиться в Южной Америке и закрепиться там. Некоторые специалисты называют периодически появляющееся НЛО «секретным фронтом» внеземных агрессоров. «Корабль-призрак» Нибиру очевидцы запечатлели на видео и опубликовали ролик в Сети.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:00