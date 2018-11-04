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«Корабль-призрак» с Нибиру замечен в Бразилии

В Бразилии был замечен НЛО, уфологи предполагают, что это «корабль-призрак» с Нибиру. До этого флот пришельцев был замечен в Британии и США, у экспертов была версия, что вторжение инопланетян на Землю начнётся именно в этих странах.
«Корабль-призрак» с Нибиру замечен в Бразилии

Тема относительно инопланетной угрозы стала набирать популярность после того, как эксперты из разных стран мира начали твердить о приближении Нибиру, которая согласно древним шумерским предсказаниям, должна уничтожить жизнь на Земле. Уфологи в свою очередь заявляют о предстоящем вторжении ануннаков, так они называют пришельцев с Планеты Х.

По утверждению экспертов, в Бразилии показался «корабль-призрак» инопланетян, который отвлекает внимание жителей США и Европы, пока основные силы планируют высадиться в Южной Америке и закрепиться там. Некоторые специалисты называют периодически появляющееся НЛО «секретным фронтом» внеземных агрессоров. «Корабль-призрак» Нибиру очевидцы запечатлели на видео и опубликовали ролик в Сети.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:00

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